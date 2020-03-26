Коронавирус в Украине: На Харьковщине в наличии 118 аппаратов ИВЛ

В больницах Харьковской области в настоящее время есть 118 аппаратов искусственной вентиляции легких - в различных технических состояниях и сроках эксплуатации.
Уточненные цифры опубликовал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.
Также глава региона перечислил имеющиеся в медучреждениях средства защиты.
"На сегодняшний день имею следующую информацию от больниц, состоящих на балансе области и районов: аппараты ИВЛ - 118 штук; перчатки - 187 880 пар; медицинские маски - 79 225 штук; защитные очки и щиты для лица - 3 312 штук; респираторы - 3 486 штук; одноразовые халаты - 2 455 штук; защитные костюмы - 874 штуки; антисептические и дезинфицирующие средства - 4 126 л/кг", - сообщил Кучер.
В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что в четверг прошло заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Кроме усиления материально-технического обеспечения больниц, рассматривался и вопрос возможного развертывания блок-постов на дорогах области. Пока решение об их организации не приняли.
По словам заместителя председателя ОГА Михаила Черняка, от государства регион получил 5000 экспресс-тестов на коронавирус, а также 400 одноразовых защитных костюмов, около 4000 защитных масок респираторного типа. На средства областного бюджета были приобретены около 100 защитных костюмов многократного использования.
Как сообщалось, коронавирус был подтвержден у двух жителей Харьковщины - заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагача и его жены, которые в начале марта были во Франции, но поскольку они находились на время проведения диагностики в Киеве, эти случаи не регистрировались за Харьковской областью.
С 10 по 13 марта заместитель председателя облсовета находился на рабочем месте. 23 марта в помещениях, где находился или мог находиться Скоробагач, провели дезинфекцию, а 9 сотрудников облсовета отправили на самоизоляцию, еще 15 - на дистанционную работу.
Сейчас в Харьковской области есть 1 подозрение на коронавирус, которое еще не подтверждено национальной лабораторией в Киеве.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.