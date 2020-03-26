Коронавирус в Украине: На Харьковщине в наличии 118 аппаратов ИВЛ

Новости Украины:В связи с распросстранением коронавируса в Украине, начали пользоватся большим спросом аппараты ИВЛ.

В больницах Харьковской области в настоящее время есть 118 аппаратов искусственной вентиляции легких - в различных технических состояниях и сроках эксплуатации.

Уточненные цифры опубликовал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

Также глава региона перечислил имеющиеся в медучреждениях средства защиты.

"На сегодняшний день имею следующую информацию от больниц, состоящих на балансе области и районов: аппараты ИВЛ - 118 штук; перчатки - 187 880 пар; медицинские маски - 79 225 штук; защитные очки и щиты для лица - 3 312 штук; респираторы - 3 486 штук; одноразовые халаты - 2 455 штук; защитные костюмы - 874 штуки; антисептические и дезинфицирующие средства - 4 126 л/кг", - сообщил Кучер.

В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что в четверг прошло заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме усиления материально-технического обеспечения больниц, рассматривался и вопрос возможного развертывания блок-постов на дорогах области. Пока решение об их организации не приняли.

По словам заместителя председателя ОГА Михаила Черняка, от государства регион получил 5000 экспресс-тестов на коронавирус, а также 400 одноразовых защитных костюмов, около 4000 защитных масок респираторного типа. На средства областного бюджета были приобретены около 100 защитных костюмов многократного использования.

Как сообщалось, коронавирус был подтвержден у двух жителей Харьковщины - заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагача и его жены, которые в начале марта были во Франции, но поскольку они находились на время проведения диагностики в Киеве, эти случаи не регистрировались за Харьковской областью.

С 10 по 13 марта заместитель председателя облсовета находился на рабочем месте. 23 марта в помещениях, где находился или мог находиться Скоробагач, провели дезинфекцию, а 9 сотрудников облсовета отправили на самоизоляцию, еще 15 - на дистанционную работу.

Сейчас в Харьковской области есть 1 подозрение на коронавирус, которое еще не подтверждено национальной лабораторией в Киеве.

Напомним: