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Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19

Жителя Днепропетровщины вылечили от COVID-19
21:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель.

В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель, который вместе с женой вернулся из Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Так, мужчину уже готовят к выписке, а его супруга пока что будет оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

Кличко рассказал о состоянии здоровья начальника столичной полиции

Сейчас в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.

По состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.

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Все по теме:

Днепропетровская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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