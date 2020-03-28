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В Черниговской области подтвердили первый случай Covid-19

В Черниговской области подтвердили первый случай Covid-19
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ПЦР-тест вечером 29 марта подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области.

Глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко сообщил о первом случае заболевания Covid-19 в области.

"Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он под присмотром врачей, состояние удовлетворительное", - написал Прокопенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции, которую контролируют сотрудники Нацполиции.

Как сообщалось, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже почти 600 000 случаев. По состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 104 205, затем идут Италия - 86 498, Китай - 81 394, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Черниговская область, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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