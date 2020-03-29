Коронавирус в Черкасской области: Каменку закроют

Новости Украины:В Каменке заразились коронавирусом пятеро медработников, город закроют

В городе Каменка (Черкасская область) из 23 инфицированных коронавирусом - 5 медработников, въезд и выезд из города будет ограничен.

Об этом на брифинге 29 марта сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, информирует местное издание "Прочерк".

"В целом на Черкасчине было проведено 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера. Тестировали две фокус-группы: тех, кто вернулся из-за границы, и тех, кто имеет определенные симптомы. 46 ПЦР-тестов (43 - за последние сутки) дали положительный результат, то есть обнаружили коронавирусную инфекцию. В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно. Самая крупная вспышка - в Каменке. Из 23 инфицированных там - 5 медработников. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен", - говорится в сообщении.

Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.

Как отмечает издание, среди больных жителей Черкасс - двухлетний ребенок, трое женщин в возрасте 41, 62 и 63 года и мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.

Из жителей Каменского, Городищенского и Черкасского районов, которые лечатся от коронавируса в Черкасской инфекционной больнице, - мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.

"Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемые", - подчеркнул Боднар.

Он также сообщил, что в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Потом опять приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днипро". В случае необходимости есть в резерве еще один отель.

Напомним: