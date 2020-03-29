Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски и не по завышенным в десятки раз ценам
Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски
Хави хочет вернуться в Барселону на своих условиях
Хави хочет вернуться в Барселону на своих условиях
Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"
"Фантастические твари 3" затронут Вторую мировую войну

Коронавирус в Черкасской области: Каменку закроют

Коронавирус в Черкасской области: Каменку закроют
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Каменке заразились коронавирусом пятеро медработников, город закроют

В городе Каменка (Черкасская область) из 23 инфицированных коронавирусом - 5 медработников, въезд и выезд из города будет ограничен.

Об этом на брифинге 29 марта сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, информирует местное издание "Прочерк".

"В целом на Черкасчине было проведено 157 ПЦР-тестов, из них 69 - вчера. Тестировали две фокус-группы: тех, кто вернулся из-за границы, и тех, кто имеет определенные симптомы. 46 ПЦР-тестов (43 - за последние сутки) дали положительный результат, то есть обнаружили коронавирусную инфекцию. В инфекционных больницах находятся 15 больных коронавирусной болезнью, все они в состоянии средней тяжести. 31 человек лечится амбулаторно. Самая крупная вспышка - в Каменке. Из 23 инфицированных там - 5 медработников. Въезд-выезд из Каменки будет ограничен", - говорится в сообщении.

Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в Черкассах находятся 10 больных, из них 7 - жители Черкасс, остальные - из Каменки, Городища и Черкасского района.

Как отмечает издание, среди больных жителей Черкасс - двухлетний ребенок, трое женщин в возрасте 41, 62 и 63 года и мужчины в возрасте 25, 28, 48 лет.

Из жителей Каменского, Городищенского и Черкасского районов, которые лечатся от коронавируса в Черкасской инфекционной больнице, - мужчины 59 и 39 лет и женщина 59 лет.

"Эти цифры заставляют задуматься. Но никакой паники нет. Результаты ожидаемые", - подчеркнул Боднар.

Он также сообщил, что в Черкассах введен особый режим работы медиков, работающих с больными коронавирусом. Они работают 7 дней, затем им делают ПЦР-тест, и они неделю отдыхают. Потом опять приступают к работе. Все это время они живут не дома, а в черкасской гостинице "Днипро". В случае необходимости есть в резерве еще один отель.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Коронавирус, Каменка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)
03 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
05 Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в стране: Китай опасается второй волны заболевания
COVID-19: Китай опасается второй волны заболевания
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Роман &quot;Чума&quot; стал лидером продаж в период распространения коронавируса
Роман "Чума" стал лидером продаж в период распространения коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь