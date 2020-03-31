Меры по COVID-19: В Киеве под обсервацию обустроили две базы

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в столице для обсервации граждан обустроили две базы.

Для обсервации граждан в Киеве обустроили две базы.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Почти все страны, которые возвращают своих граждан, ввели такую практику, и Киев с начала ограничительных мер подчеркивал на необходимости такого шага. Столичные власти обустроила две базы для пребывания киевлян на обсервации", - сказал Кличко.

По словам городского головы, на этих базах есть все необходимое для временного проживания.

"Жители города за это не будут платить. Одна из баз на 200 коек в Чернобыльской больнице на Лесном массиве", - отметил мэр.

Он добавил, что вопросом обсервации людей, которые прибыли авиарейсами вчера и позавчера, занималась не столица.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

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