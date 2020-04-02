Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

В Вооруженных силах - первый случай коронавируса

В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных: болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 72 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, работник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. В тот же день, методом ПЛР диагностировано острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

На Донбассе - 15 вражеских обстрелов, ранены трое военных

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым сегодня запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЛР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

 По состоянию на 10.00 в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждены 804 случая COVID-19, зафиксированы 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, Военные, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
03 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
05 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь