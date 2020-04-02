В Вооруженных силах - первый случай коронавируса

Новости Украины:Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных: болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"На 07.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 1 случай острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом типа COVID-19. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 72 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, работник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. В тот же день, методом ПЛР диагностировано острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом типа COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым сегодня запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЛР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

По состоянию на 10.00 в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждены 804 случая COVID-19, зафиксированы 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.