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Во Львове двое врачей заразились коронавирусом

Во Львове двое врачей заразились коронавирусом
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирования коронавирусом.

У двоих докторов из львовских больниц подтвердили коронавирусное заболевание Covid-19, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета, обнародованном в пятницу

Один из медиков – 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи. Он находился дома на самоизоляции, а после ухудшения самочувствия находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй медик – 54-летний доктор из 5-й городской поликлиники, контактировавший с пациенткой, у которой обнаружили коронавирус. Он также сейчас находится в инфекционной больнице.

По данным горсовета, во Львовской области в общем зафиксировали 13 случаев инфицирования коронавирусом, из них двое пациентов уже выздоровели.

Напомним, в Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, еще 308 человек находятся с подозрением на COVID-19.

В Мелитополе за сутки коронавирус выявили еще у трех человек, двое из которых - подростки.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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Львов, Больница, Коронавирус, Covid-19.
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