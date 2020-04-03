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В Житомирской области - еще 3 случая заражения COVID-19

В Житомирской области - еще 3 случая заражения COVID-19
16:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На Житомирщине обнаружены уже 9 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

В Житомирской области зафиксированы еще три новых случая инфицирования коронавирусом у жителей Коростеня и Житомира, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"Сегодня, 3 апреля, в вирусологические лаборатории Житомирского областного центра обнаружили еще три новых случая заболевания коронавирусом в Житомирской области", - сказано в сообщении.

Так, согласно данным областного лабораторного центра, путем ПЦР-диагностики подтвердили COVID-19 у трех жителей области из г.Коростеня и г.Житомира.

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"Сегодня обнаружили три положительные случаи заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней жительницы Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - рассказал глава ОГА Виталий Бунечко в прямом эфире телеканала "СК-1".

По состоянию на 16:00 3 апреля в Житомирской области - 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Житомирская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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