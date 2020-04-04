В больницах Буковины из-за коронавируса находится более сотни человек

Новости Украины:На Буковине из-за коронавируса госпитализированы пять детей.

В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"В областной детской больнице сейчас госпитализированы пять детей. У трех диагностировано COVID-19, у двух его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, на сегодняшний день в Глибоцкой центральной районной больнице находятся 14 пациентов, коронавирус пока диагностирован у 7 из них. Двое больных - в реанимационном отделении на неинвазивной вентиляции легких, у одного из этих пациентов подтверждено COVID-19, он также страдает гипертонией и сахарным диабетом.

Также в Черновицкой городской больницы №1 оказывают помощь 16 пациентам, у 6 из которых подозрение на коронавирус, двое находятся в реанимации на неинвазивной вентиляции легких.

"Оба больных в тяжелом состоянии, им 70 лет. У одного из них - коронавирус, а также сахарный диабет и гипертония. Другого госпитализировали с подозрением на COVID-19, однако он получил отрицательный результат теста и сейчас борется с пневмонией", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в Сторожинецкой центральной районной больницы находится 6 человек, у двоих из них подозрение на коронавирус. В областную больницу госпитализированы 39 человек, 19 из них имеют подтвержденный COVID-19. Четверо пациентов находятся в реанимации, у троих из них диагностирован коронавирус, у одного - подозрение.

Отмечается, что еще 6 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавируса находятся в Хотинской центральной районной больнице, где в целом оказывают помощь 16 больным.

Напоминаем, в Черновицкой области по состоянию на утро 3 апреля зафиксирован 171 случай коронавируса.