Скачать
Суббота, 04.04.2020
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
SkyUp доставит британцев домой: детали
SkyUp доставит британцев домой: детали
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19
Майли Сайрус переведет $10 млн на борьбу с COVID-19

В больницах Буковины из-за коронавируса находится более сотни человек

В больницах Буковины из-за коронавируса находится более сотни человек
00:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:На Буковине из-за коронавируса госпитализированы пять детей.

В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"В областной детской больнице сейчас госпитализированы пять детей. У трех диагностировано COVID-19, у двух его подозревают. Все больные чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, на сегодняшний день в Глибоцкой центральной районной больнице находятся 14 пациентов, коронавирус пока диагностирован у 7 из них. Двое больных - в реанимационном отделении на неинвазивной вентиляции легких, у одного из этих пациентов подтверждено COVID-19, он также страдает гипертонией и сахарным диабетом.

Также в Черновицкой городской больницы №1 оказывают помощь 16 пациентам, у 6 из которых подозрение на коронавирус, двое находятся в реанимации на неинвазивной вентиляции легких.

"Оба больных в тяжелом состоянии, им 70 лет. У одного из них - коронавирус, а также сахарный диабет и гипертония. Другого госпитализировали с подозрением на COVID-19, однако он получил отрицательный результат теста и сейчас борется с пневмонией", - сказано в сообщении.

Президент: Распределение медсредств в регионах будет контролировать СБУ

Помимо этого, в Сторожинецкой центральной районной больницы находится 6 человек, у двоих из них подозрение на коронавирус. В областную больницу госпитализированы 39 человек, 19 из них имеют подтвержденный COVID-19. Четверо пациентов находятся в реанимации, у троих из них диагностирован коронавирус, у одного - подозрение.

Отмечается, что еще 6 пациентов с подтвержденным инфицированием коронавируса находятся в Хотинской центральной районной больнице, где в целом оказывают помощь 16 больным.

Напоминаем, в Черновицкой области по состоянию на утро 3 апреля зафиксирован 171 случай коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Буковина, Черновицкая область, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Ранние признаки заражения коронавирусом
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
04 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
05 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Германия пока не готова выходить из изоляции
Германия пока не готова выходить из изоляции
&quot;Слуга народа&quot; переболел коронавирусом
"Слуга народа" переболел коронавирусом
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
ГБР задержало подполковника СБУ (Фото)
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь