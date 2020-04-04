На Тернопольщине подтвердили новые случаи коронавируса

Новости Украины:В Тернопольской области за сутки коронавирусом заболели 19 человек.

По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, в Тернопольской области подтвердили 19 новых заражений коронавирусом.

Таким образом в области диагностировали коронавирус у 134 больных, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом горсовета Тернополя на странице в Facebook.

Больше всего инфицированных в Монастырском районе - 95 человека. Там же один человек умер от осложнений. Также заболели 15 жителей Залещицкого района, 8 - Козовского, 7 - Кременецкого, 4 - Тернополя, 3 - Бучацкого, по 1 жителю Тернопольского и Бережанского районов. Также один человек умер в Козивском районе.

Напоминаем, в Тернополе городской штаб по борьбе с коронавирусом сегодня на своем заседании ужесточил ограничения на время карантина.