COVID-19: На Львовщине проверили уже более тысячи человек

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Львовщине медики проверили уже более 1400 человек на предмет заражения.

Мобильные бригады на территории Львовской области за все время протестовали на COVID-19 1472 лица.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"В области мобильные бригады, в составе семейного врача и медицинской сестры, продолжают осуществлять экспресс-тестирования граждан, которые вернулись из-за границы. В течение 3 апреля, тестирование осуществлялось во всех районах Львовщины", – говорится в сообщении.

Тестированием вчера удалось охватить 362 лица. Все результаты являются негативными.

На Львовщине по состоянию здоровья лиц, которые отказываются проходить тестирование, постоянный надзор будет вести семейный врач, а работники полиции составляют соответствующий протокол, пояснили в ЛОГА.

Экспресс-тесты будут проводить для тех жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также контактировавших с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах – тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и находятся в зоне риска.

Напомним: