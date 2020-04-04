COVID-19: На Львовщине проверили уже более тысячи человек

Мобильные бригады на территории Львовской области за все время протестовали на COVID-19 1472 лица.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
"В области мобильные бригады, в составе семейного врача и медицинской сестры, продолжают осуществлять экспресс-тестирования граждан, которые вернулись из-за границы. В течение 3 апреля, тестирование осуществлялось во всех районах Львовщины", – говорится в сообщении.
Тестированием вчера удалось охватить 362 лица. Все результаты являются негативными.
На Львовщине по состоянию здоровья лиц, которые отказываются проходить тестирование, постоянный надзор будет вести семейный врач, а работники полиции составляют соответствующий протокол, пояснили в ЛОГА.
Экспресс-тесты будут проводить для тех жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также контактировавших с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах – тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и находятся в зоне риска.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.