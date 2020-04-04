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В Житомирской области от коронавируса умер 47-летний мужчина

В Житомирской области от коронавируса умер 47-летний мужчина
13:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В городе Бердичев Житомирской области от коронавируса умер мужчина, находившийся в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня от COVID-19 умер житель Бердичева Житомирской области. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель ОГА Виталий Бунечко, передает  пресс служба ОГА.

"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичивлянина 1972 года, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта", - написал Бунечко.

Сообщается, что мужчина 1972 года рождения был госпитализирован в больницу 23 марта 2020. По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что по состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 4 апреля зафиксированы 1 096 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Житомирская область, Смерть, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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