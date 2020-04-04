ПЦР-диагностика COVID-19: На Полтавщине приобрели аппарат для определения коронавируса

Кременчуг приобрел аппарат для проведения лабораторной ПЦР-диагностики коронавирусной болезни.
Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, в Кременчуге появится собственная ПЦР-лаборатория.
"Нам теперь не нужно будет ждать несколько дней, пока Полтава или Киев сделает анализ! Единственным высокоточным методом диагностики коронавирусной болезни на сегодня является метод полимеразной цепной реакции. Сейчас такие ПЦР-анализы выполняют лаборатории в Киеве и Полтаве, но мы теряем 1-2 дня, чтобы получить результаты. Теперь благодаря поддержке наших предпринимателей в Кременчуге появится необходимое оборудование. Только за один день мы смогли собрать 580 тысяч гривен, которые уже перечислены поставщику. Остаток необходимой суммы надеемся собрать в ближайшее время и запустить в работу оборудование", - заявил мэр.
Он также отметил, что из восьми больных коронавирусом, выявленных в Полтавской области, пятеро проживают в Кременчуге.
Напомним:
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