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COVID-19 в Житомирской области: Медики зарегистрировали два новых случая

COVID-19 в Житомирской области: Медики зарегистрировали два новых случая
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Укораине на Житомирщине заболевание подтвердили у двух человек.

На Житомирщине коронавирус лабораторно подтвердили у двух человек из Бердичева и Малина, которые контактировали с больными COVID-19.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"Было зафиксировано два новых случая COVID-19: один случай – в Бердичеве, второй — в Малине. В Бердичеве подтверждено подозрение у женщины 1966 года рождения, в Малине – у мужчины 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

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Бунечко отметил, что оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Как сообщалось ранее, накануне в Бердичеве от коронавируса умер мужчина 1972 года рождения, который находился в больнице в тяжелом состоянии. Болезнь ранее также подтвердили у его жены. 

Что касается жителя Малина 1964 года, то выявлено 33 человека, которые с ним контактировали. 

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Сейчас в области 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 2 – летальные.

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Зафиксировано 32 летальных исхода от коронавируса, 25 человек выздоровели.

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Украина, Житомир, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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