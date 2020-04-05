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COVID-19 на Сумщине: Количество зараженных возросло до 49

COVID-19 на Сумщине: Количество зараженных возросло до 49
12:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Сумской области зарегистрировали уже около 50 случаев заражения.

На Сумщине за минувшие сутки количество случаев COVID-19 выросло до 49, что на 12 больше, чем накануне.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"По состоянию на утро 5 апреля в Сумской области зарегистрированы 49 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это на 12 больше, чем накануне. Из них 2 - летальных. Все новые случаи заболевания подтверждены в городах и районах, где уже до этого выявлены очаги заболевания", - отметсказал ил Збаражский.

Главный санврач: Почти у всех умерших от COVID-19 были сопутствующие заболевания

Сейчас в Сумской области больше всего случаев заболевания - 22 - подтверждены в Конотопском районе. 9 случаев выявлены в Кролевце. 4 больных - в Ахтырке, Шостке и Кролевецком районе, 3 - в Сумах, 2 - в Тростянецком районе и 1 - в Конотопе.

По информации Збаражского, сегодня в Сумской области зафиксированы 7 семейных очагов коронавируса: село Казацкое Конотопского района - 2, село Грузское Кролевецкого района - 1, село Вишневое Тростянецкого района - 1, Кролевец - 1, Шостка - 1, Ахтырка - 1.

Из всего количества заболевших 13 человек госпитализированы, а 36 находятся в самоизоляции. 

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля

Среди тех, у кого лабораторно подтвержден COVID-19 - четверо детей в возрасте до 10 лет, тогда как накануне таких было двое.

Как сообщалось ранее, первый случай заболевания COVID-19 в Сумской области был зафиксирован в Конотопском районе 23 марта, когда в местную ЦРБ попала 76-летняя жительница села Казацкое. До этого она болела шесть дней. Больную поместили в реанимационное отделение больницы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако 25 марта она умерла. После ее смерти выяснилось, что женщина заразила вирусом внука, сына и дочь, всего же она, уже больная, имела около 70 контактов.

Впоследствии, 31 марта, от коронавируса в возрасте 59 лет умерла еще одна женщина из этого села, которая лежала в одной палате с первой жертвой болезни.

Напомним:

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

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Украина, Сумы, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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