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Воскресенье, 05.04.2020
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
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В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)

В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Кличко назвал район Киева, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19.

За прошедшие сутки больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе, однако больше всего больных COVID-19 - в Печерском районе Киева.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Карту заболевания в столице глава КГГА обнародовал в своем Telegram-канале.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +1

  • Дарницкий +7

  • Деснянский +3

  • Днепровский +2

  • Оболонский +2

  • Печерский +3

  • Подольский +4

  • Святошинский +2

  • Соломенский +3

  • Шевченковский +4

Таким образом, в настоящее время больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 41. В Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17, Деснянском - 15, Днепровском - 13, Святошинском - 11.

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Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

В Киеве по состоянию на 5 апреля 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 31 человека.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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