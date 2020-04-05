В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)

За прошедшие сутки больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе, однако больше всего больных COVID-19 - в Печерском районе Киева.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Карту заболевания в столице глава КГГА обнародовал в своем Telegram-канале.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Голосеевский +1
Дарницкий +7
Деснянский +3
Днепровский +2
Оболонский +2
Печерский +3
Подольский +4
Святошинский +2
Соломенский +3
Шевченковский +4
Таким образом, в настоящее время больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 41. В Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17, Деснянском - 15, Днепровском - 13, Святошинском - 11.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
В Киеве по состоянию на 5 апреля 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 31 человека.