В каком из районов столицы больше всего болеют COVID-19 (Фото)

Новости Украины:Виталий Кличко назвал район Киева, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19.

За прошедшие сутки больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе, однако больше всего больных COVID-19 - в Печерском районе Киева.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Карту заболевания в столице глава КГГА обнародовал в своем Telegram-канале.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +1

Дарницкий +7

Деснянский +3

Днепровский +2

Оболонский +2

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +2

Соломенский +3

Шевченковский +4

Таким образом, в настоящее время больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Печерском районе - 41. В Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17, Деснянском - 15, Днепровском - 13, Святошинском - 11.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

В Киеве по состоянию на 5 апреля 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусом, увеличилось на 31 человека.