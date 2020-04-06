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На Ривенщине коронавирусом заболел еще один человек, трое – выздоровели

На Ривенщине коронавирусом заболел еще один человек, трое – выздоровели
03:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Ривенской области коронавирус обнаружили еще у одного пациента.

Новый случай заболевания на коронавирус и три – выздоровление зарегистрировано в Ривенской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель райгосадминистрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер, 5 апреля, на Ривенщине подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19. Коронавірусну инфекцию методом ПЦР обнаружен у женщины из села Немовичи - родственницы ранее заболевшего. Одновременно готовится к выписке из Сарненской ЦРБ мужчина в возрасте 75 лет, житель села Тынное, который смог преодолеть недуг. Это уже третий случай выздоровления от COVID-19 на Ривенщине", - пишет Коваль.

 

По его словам, сегодня в области на протяжении дня проводилась санитарная обработка проезжих частей дорог, тротуаров, придомовых территорий и остановок. Обрабатывались и места, которые чаще всего посещают люди: аптеки и магазины, банки и админздания.

На Ривненщине от коронавируса скончался еще один пациент

Завтра, 6 апреля, будет действовать запрет на пребывание в общественных местах без маски или респиратора, перемещение группами, более чем два человека. В области будут действовать рейдовые группы в составе Нацполиции, представителей ГСЧС и других служб для контроля карантина.

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Все по теме:

Ривнэ, Коронавирус, Виталий Коваль, Ривенщина, Covid-19.
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