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На Тернопольщине от коронавируса умер священник

На Тернопольщине от коронавируса умер священник
10:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Тернопольской области из-за коронавируса умер еще один человек, мужчина 57 лет из города Залещики.

В Тернопольской области в понедельник утром скончался священнослужитель из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом Тернопольского горсовета.

"Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что скончавшийся священнослужитель до установления диагноза успел пообщаться с около полутысячей человек.

"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Замминистра добавил, что ныне Тернопольщина является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине: "Сегодня там зарегистрировано 160 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом".

"Приношу свои соболезнования родным и близким Олега Винницкой. Он ни в чем не был виноват. Он не знал, что он заражен такой опасной болезнью как коронавирус", - отметил Геращенко.

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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Также добавим, группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях. Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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