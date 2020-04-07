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На Луганщине всех людей, попадающих в больницы с диагнозом "пневмония", проверят на Covid-19

На Луганщине всех людей, попадающих в больницы с диагнозом "пневмония", проверят на Covid-19
00:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В больницах Луганщины с диагнозом "пневмония" будут проверять на COVID-19.

На Луганщине станут тестировать всех пациентов, которые будут попадать в больницы с диагнозом "пневмония".

Об этом сообщает пресс-служба ОГА по итогам сегодняшнего заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Важно, что сегодня в области начнут тестирование на COVID-19 всех, кого госпитализировали с пневмонией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области сформировано 15 постоянных и 16 резервных мобильных медицинских бригад, которые в случае необходимости будут выезжать на отбор материала.

Кроме того, территориям поручено быть готовыми к обустройству блокпостов, которые понадобятся в случае изоляции населенного пункта.

По информации директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Шкорубского, инфекционные отделения области заполнены на 22%, а количество больных пневмонией уменьшается.

Комиссия также утвердила перечень учреждений, предназначенных для обсервации населения на период карантина. На сегодняшний день таких заведений четыре.

Напомним: 

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Луганская область, Пневмония, Коронавирус.
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