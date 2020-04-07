На Луганщине всех людей, попадающих в больницы с диагнозом "пневмония", проверят на Covid-19

На Луганщине станут тестировать всех пациентов, которые будут попадать в больницы с диагнозом "пневмония".
Об этом сообщает пресс-служба ОГА по итогам сегодняшнего заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Важно, что сегодня в области начнут тестирование на COVID-19 всех, кого госпитализировали с пневмонией", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Луганской области сформировано 15 постоянных и 16 резервных мобильных медицинских бригад, которые в случае необходимости будут выезжать на отбор материала.
Кроме того, территориям поручено быть готовыми к обустройству блокпостов, которые понадобятся в случае изоляции населенного пункта.
По информации директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентина Шкорубского, инфекционные отделения области заполнены на 22%, а количество больных пневмонией уменьшается.
Комиссия также утвердила перечень учреждений, предназначенных для обсервации населения на период карантина. На сегодняшний день таких заведений четыре.
Напомним:
В первый день действия усиленных мер карантина в Украине вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься предупреждением людей о соблюдении новых правил.
Кабинет министров Украины распорядился обеспечить передачу Италии груза гуманитарной помощи.
72-летний сотрудник Государственного концерна "Укроборонпром" скончался в одной из больниц Киева, став первой жертвой коронавирусной инфекции Covid-19 среди сотрудников оборонных предприятиях Украины.
Министерство здравоохранения Украины сообщило о готовности к началу работы аэромедицинских бригад.
Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Министерства здравоохранения и собрали 5 млн гривень на лечение медиков, больных COVID-19.
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.