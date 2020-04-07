В Черкасской ОГА отреагировали на слухи о побеге пациенток с COVID-19

Новости Украины:Глава Черкасской ОГА прокомментировал информацию о "бегстве" пациенток с коронавирусом.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из Черкасской инфекционной больницы, якобы, сбежали две пациентки с коронавирусом.

Такое заявление он сделал на брифинге в облгосадминистрации 7 апреля.

"До меня дошла новость, которую подхватили средства массовой информации, что, якобы, из Черкасской инфекционной больницы сбежали два инфицированных пациента. Это не соответствует действительности. Двух пациентов с легкой формой протекания болезни, дочь и мать, отпустили домой, на самоизоляцию, под наблюдение врача. Они лечатся в соответствии с отраслевыми протоколами Минздрава", - отметил Боднар.

Он также отметил, что вчера Национальная служба здоровья Украины провела внезапную проверку в нескольких районных больницах. Черкасскую инфекционную больницу, где организован "вахтовый" метод работы врачей, отметили как одну из лучших.

По информации Боднара, в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в области составляет 77 (на 15 человек больше, чем по данным ЦОЗ по состоянию на 9:00. - ред.).

Напомним, по официальной статистике на утро 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.