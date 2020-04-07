Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

В Черкасской ОГА отреагировали на слухи о побеге пациенток с COVID-19

В Черкасской ОГА отреагировали на слухи о побеге пациенток с COVID-19
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:Глава Черкасской ОГА прокомментировал информацию о "бегстве" пациенток с коронавирусом.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднар опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из Черкасской инфекционной больницы, якобы, сбежали две пациентки с коронавирусом.

Такое заявление он сделал на брифинге в облгосадминистрации 7 апреля.

"До меня дошла новость, которую подхватили средства массовой информации, что, якобы, из Черкасской инфекционной больницы сбежали два инфицированных пациента. Это не соответствует действительности. Двух пациентов с легкой формой протекания болезни, дочь и мать, отпустили домой, на самоизоляцию, под наблюдение врача. Они лечатся в соответствии с отраслевыми протоколами Минздрава", - отметил Боднар.

Нарушили карантин: В бюджет Киева уже взыскали более 90 тысяч гривен

Он также отметил, что вчера Национальная служба здоровья Украины провела внезапную проверку в нескольких районных больницах. Черкасскую инфекционную больницу, где организован "вахтовый" метод работы врачей, отметили как одну из лучших.

По информации Боднара, в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в области составляет 77 (на 15 человек больше, чем по данным ЦОЗ по состоянию на 9:00. - ред.).

На Луганщине всех людей, попадающих в больницы с диагнозом "пневмония", проверят на Covid-19

Напомним, по официальной статистике на утро 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Черкасская ОГА, Роман Боднар, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Сколько медиков в Украине заразились коронавирусом
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь