Коронавирус в Киеве: еще 15 киевлян заразились коронавирусом за сутки

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко в среду заявил, что в столице коронавирусом заразились уже почти 300 человек.

За минувшие сутки еще 15 киевлян заболели Covid-19, и общее количество случаев - 294, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели на коронавирус за прошлые сутки, увеличилось на 15 человек. В общем, в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания на Covid-19. Заболели еще 8 женщин возрастом от 20 до 67 лет, 6 человек от 43 до 61 года, один 16-летний юноша", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

По словам Кличко, среди киевлян, заболевших за прошлые сутки, есть трое медиков. Госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

"Хочу сообщить и том, что наш мониторинговых центр по противодействию Covid-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки. Это бесплатный ресурс для киевлян, и в первую очередь для тех, кому необходима эмоционально-психологическая помощь", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр отметил, что консультации предоставляют специалисты, тренеры образовательного хаба Киева. На сайте moncenter.eduhub.in.ua можно получить персональные консультации не выходя из дому.

"20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, по его словам, на сайте есть разные онлайн-курсы, также на платформе есть возможность проводить спортивные онлайн-тренировки, осуществить виртуальные экскурсии лучшими музеями столицы, которые сейчас временно закрыты.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Данные Центра общественного здоровья гласят, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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