В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19

Новости Украины:В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на коронавирус.

В Черновицкой городской больницы №1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля. 7 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Черновицкой области по состоянию на утро 8 апреля 273 случая (6 летальных) коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Данные Центра общественного здоровья гласят, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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