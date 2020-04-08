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В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19

В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19
15:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на коронавирус.

В Черновицкой городской больницы №1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

"Женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля. 7 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь. Выражаем соболезнования родным и близким умершего", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Черновицкой области по состоянию на утро 8 апреля 273 случая (6 летальных) коронавируса.

Карта коронавируса в Украине и мире 8 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Напомним, по состоянию на 9:30 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев заражения коронавирусом. Данные Центра общественного здоровья гласят, что за сутки было зафиксировано 206 новых случаев. Кроме того, 35 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 апреля в мире коронавирусной инфекцией заболело почти полтора миллиона человек.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Черновцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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