Наместник Свято-Троицкого монастыря в Киеве заболел COVID-19

Новости Украины:Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Иона, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря, который располагается в ботаническом саду Киева, заразился коронавирусом.

Наместник Свято-Трооицкого Ионинского монастыря, расположенного в ботсаду Киева, епископ УПЦ МП Иона подхватил коронавирусную болезнь COVID-19 и находится под наблюдением врачей.

"Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный", - написал он на своей странице в Facebook.

Епископ отметил, что на данный момент находится в полной изоляции, его самочувствие в норме.

"Службы в монастыре проходят своим чередом, но без прихожан, так как ботсад закрыт на карантин. ...Нахожусь под контролем врачей, монастырские дела не оставляю, но занимаюсь ими в удаленном режиме- по телефону, смс и пр.", - подчеркнул он.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине подтверждены 1892 случая COVID-19. Из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

В МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.