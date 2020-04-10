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В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки COVID-19

В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки COVID-19
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Для предотвращения распространения коронавируса в Киеве в местах, где зафиксированы вспышки заболевания, вводят принудительный карантин.

Для противодействия распространению коронавируса в Киеве, на предприятиях и в учреждениях, где выявлены вспышки заболевания, ввели принудительный карантин. 

Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях", - заявил мэр.

Это означает, что в пределах территории, где введен карантин, устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц, а также дополнительные обязанности, возлагающиеся на них. В этот период может меняться режим работы предприятий, учреждений и организаций.

До отмены карантина его территорию смогут покинуть лица, которым была выдана специальная справка. В случае необходимости местные власти получают право санитарного осмотра вещей, багажа, транспорта и груза.

Карантин вводят на период, который необходим для ликвидации вспышки заболевания.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки заболели коронавирусом 13 человек, всего 348 случаев.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 в Киеве.
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