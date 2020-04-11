В Ужгороде от коронавируса умер врач

В Ужгороде в областной инфекционной больнице от COVID-19 умер врач.
Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.
"Сегодня на Закарпатье умер ещё один человек от коронавируса. Это - врач", - сообщил Гетманенко.
Речь идет о враче Великобычковской райбольницы, у которого коронавирус подтвердили два дня тому назад. Мужчине было 67 лет.
Напоминаем, вчера больницу и амбулаторию в поселке закрыли на карантин, в поселке также продезинфицировали улицы и производственные помещения.
По состоянию на 10 апреля на Закарпатье зафиксировано 56 человек с коронавирусом. Трое из них умерли, 12 вылечились.