В Ужгороде от коронавируса умер врач

Новости Украины:На Закарпатье от коронавируса умер медработник.

В Ужгороде в областной инфекционной больнице от COVID-19 умер врач.

Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

"Сегодня на Закарпатье умер ещё один человек от коронавируса. Это - врач", - сообщил Гетманенко.

Речь идет о враче Великобычковской райбольницы, у которого коронавирус подтвердили два дня тому назад. Мужчине было 67 лет.

Напоминаем, вчера больницу и амбулаторию в поселке закрыли на карантин, в поселке также продезинфицировали улицы и производственные помещения.

По состоянию на 10 апреля на Закарпатье зафиксировано 56 человек с коронавирусом. Трое из них умерли, 12 вылечились.