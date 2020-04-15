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На Буковине за сутки выявили коронавирус у еще 43 жителей

На Буковине за сутки выявили коронавирус у еще 43 жителей
07:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Черновицкая область продолжает лидировать в Украине по количеству инфицированных пациентов – зафиксировано уже 589 случаев.

В Черновицкой области сегодня медики получили лабораторные подтверждения еще 43 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 у местных жителей.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук. Он сказал, что статистика сегодняшнего дня "не дает повода для того, чтобы буковинцы могли расслабиться или вдохновиться оптимизмом".

"Сегодняшний день вновь принес нам результаты лабораторных исследований, и эти результаты подтверждают еще 43 новых случая инфицирования", – добавил председатель ОГА.

По состоянию на вечер 14 апреля в Черновицкой области общее количество случаев коронавируса составляет 589. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

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Эпидемия, ВОЗ, Черновицкая область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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