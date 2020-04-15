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В Харькове коронавирус обнаружили у срочника Нацгвардии

В Харькове коронавирус обнаружили у срочника Нацгвардии
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В среду, 15 апреля, в Харькове подтвердили коронавирус у 20-летнего военного, проходящего срочную службу в Национальной гвардии.

Коронавирусное заболевание Covid-19 подтверждено у 20-летнего военнослужащего, проходившего срочную службу в части 3017 Национальной гвардии Украины (Харьков).

"14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему был проведен тест ПЦР. 15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного Covid-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. В части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

По его словам, высокая температура у срочника была зафиксирована 9 апреля во время медосмотра. Военнослужащего доставили в областной госпиталь МВД, где ему сделали экспресс-тест на Covid-19. Тест показал отрицательный результат. После этого срочника с диагнозом "пневмония" направили на лечение в областную инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

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Как сообщил Образцов, люди, контактировавшие с больным, определены. За ними назначено медицинское наблюдение. В казарменных помещениях проводится дезинфекция не менее 3 раз в сутки. Передвижение военнослужащих в пределах воинской части, а также между военными частями ограничено.

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 3764 человека. Жертвами коронавируса стали уже 108 заболевших, 143 пациента выздоровели.

Напомним, карантин, введенный в стране с 12 марта из-за Covid-19, продлили до 24 апреля.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Харьков, ВОЗ, Коронавирус, Нацгвардия, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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