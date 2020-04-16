Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19
Что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19

Коронавирус: оккупационная "власть" Крыма признала керченский мост "фактором опасности"

Коронавирус: оккупационная "власть" Крыма признала керченский мост "фактором опасности"
02:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупанты признали, что большинство случаев Covid-19 попали в Крым из РФ.

Минреинтеграции предупреждает граждан на временно оккупированных территориях о таких факторах опасности распространения коронавируса, как сообщение с Российской Федерацией и подготовка к параду в честь 9 мая.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

"По собственным сообщениям руководителя российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, по состоянию на 15 апреля из 34 признанных случаев заболевания коронавирусом 25 являются завезенными извне. Типичной ситуацией по словам самих оккупационных главарей является завоз инфекции из Москвы, где по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано свыше 14,7 тыс. инфицированных, 106 человек умерли", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минреинтеграции, Аксенов неоднократно акцентировал на том, что вирус в Крым завозят инфицированные лица, прибывшие из Москвы.

"Это касается, в частности, двух новых случаев заболевания в Крыму, зафиксированных 15 апреля. Также Аксенов еще 20 марта признал, что мост через Керченский пролив является фактором опасности в контексте эпидемии, поскольку зафиксированы случаи въезда инфицированных лиц, которые вернулись с отдыха за рубежом", - отмечают в министерстве.

Пандемия Covid-19: почти 16 тысяч украинцев воспользовались системой "Защита"

Отдельно отмечается, что 14 апреля руководитель российской оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развозжаев признал увеличение количества инфицированных вдвое – с 4 до 8 человек.

"Сегодня в Севастополе у нас еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Ситуация типичная: мужчина вернулся из Москвы и никого об этом не предупредил. В итоге заразил свою пожилую маму, которая сейчас находится в инфекционной больнице", – цитирует Развозжаева Минреинтеграции.

Меры по сдерживанию эпидемии: в Одесской области закроют все продуктовые рынки

В министерстве уточнили, что аэропорт Симферополя до сих пор принимает минимум 5 рейсов из Москвы ежедневно и еще несколько из других регионов РФ, а через Керченский мост в Крым ежедневно прибывает в среднем 1,5 тысячи автомобилей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Оккупированный Крым, Covid-19, Минреинтеграции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
03 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
04 В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран (Фото)
05 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
ГБР может возглавить адвокат Януковича
ГБР может возглавить адвокат Януковича
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь