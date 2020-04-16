Коронавирус: оккупационная "власть" Крыма признала керченский мост "фактором опасности"

Новости Украины:Оккупанты признали, что большинство случаев Covid-19 попали в Крым из РФ.

Минреинтеграции предупреждает граждан на временно оккупированных территориях о таких факторах опасности распространения коронавируса, как сообщение с Российской Федерацией и подготовка к параду в честь 9 мая.

Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

"По собственным сообщениям руководителя российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, по состоянию на 15 апреля из 34 признанных случаев заболевания коронавирусом 25 являются завезенными извне. Типичной ситуацией по словам самих оккупационных главарей является завоз инфекции из Москвы, где по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано свыше 14,7 тыс. инфицированных, 106 человек умерли", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минреинтеграции, Аксенов неоднократно акцентировал на том, что вирус в Крым завозят инфицированные лица, прибывшие из Москвы.

"Это касается, в частности, двух новых случаев заболевания в Крыму, зафиксированных 15 апреля. Также Аксенов еще 20 марта признал, что мост через Керченский пролив является фактором опасности в контексте эпидемии, поскольку зафиксированы случаи въезда инфицированных лиц, которые вернулись с отдыха за рубежом", - отмечают в министерстве.

Отдельно отмечается, что 14 апреля руководитель российской оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развозжаев признал увеличение количества инфицированных вдвое – с 4 до 8 человек.

"Сегодня в Севастополе у нас еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Ситуация типичная: мужчина вернулся из Москвы и никого об этом не предупредил. В итоге заразил свою пожилую маму, которая сейчас находится в инфекционной больнице", – цитирует Развозжаева Минреинтеграции.

В министерстве уточнили, что аэропорт Симферополя до сих пор принимает минимум 5 рейсов из Москвы ежедневно и еще несколько из других регионов РФ, а через Керченский мост в Крым ежедневно прибывает в среднем 1,5 тысячи автомобилей.