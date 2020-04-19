COVID-19: В оккупированном Крыму возросло количество больных

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Крыму зафиксировали увеличение количества зараженных среди населения.

В оккупированном Крыму, по состоянию на утро 5 апреля, зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает "Радио Свобода".

"Один больной является контактным по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге. Второго обнаружено при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора о пассажире с температурой на пути следования поезда "Москва-Симферополь". Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщил Аксенов.

Таким образом, на территории оккупированного полуострова 61 человек заражен коронавирусом - 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.