Коронавирус в Хмельницкой области: два случая инфицирования обнаружены в женском монастыре

Новости Украины:В женском монастыре Хмельницкой области - два случая коронавируса.

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Хмельницкий городской совет в Facebook.

"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целом в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19,.

Выздоровели 5 человек, однако двое умерли.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новые случаи.