Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Житомирской ОГА: Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить пожары
Глава Житомирской ОГА: Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить пожары
Пожары в Житомирской области: чего ждать людям, потерявшим свои дома
Пожары в Житомирской области: чего ждать людям, потерявшим свои дома
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем

Коронавирус в Хмельницкой области: два случая инфицирования обнаружены в женском монастыре

Коронавирус в Хмельницкой области: два случая инфицирования обнаружены в женском монастыре
19:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В женском монастыре Хмельницкой области - два случая коронавируса.

В Свято-Преображенском женском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области зафиксировано два случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Хмельницкий городской совет в Facebook.

"Два новых случая в области зафиксированы в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целом в Хмельницкой области по состоянию на утро 19 апреля подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19,.

Выздоровели 5 человек, однако двое умерли.

Зеленский о карантине: Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новые случаи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ МП, Хмельницкая область, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
03 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную &quot;привилегию&quot;
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную "привилегию"
Как украинские звезды празднуют &quot;Пасху-2020&quot; дома (Фото, Видео)
Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь