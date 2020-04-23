На Ровенщине за сутки зафиксировали еще 31 случай заболевания Covid-19

Новости Украины:Еще 31 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Ровенской области.

Еще 31 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердились в Ровенской области, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 22 апреля на Ровенщине подтверждено 31 новый случай заболевания Covid-19", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

В частности, по его словам, это 14 жителей из г. Ровно, 12 из Ровенского района (села: Козлин, Антополь, В. Алексин и пгт Квасилов), 1 из Дубровицкого района (с.Залужье), 1 из пгт Млинов, 2 из Сарны, 1 из Корецкого района.

"Это первый случай зарегистрирован в этом регионе - в селе Старый Корец. Больной сейчас госпитализирован в Ровенскую городскую больницу в тяжелом состоянии", - отметил глава обладминистрации.

По его словам, возраст больных от 19 до 77 лет.

Глава ОГА также отметил, что в области зарегистрировано 396 случаев заболевания Covid-19. Из них 11 летальных и 29 выздоровевших. В среду, 22 апреля, выписались из больниц шесть человек.

"Это члены одной семьи из с.Зозив Ровенского района, которые лечились амбулаторно", - отметил Коваль.