В Полтавской области зафиксировали вспышку коронавируса

Новости Украины:В Полтавской области число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти втрое.

В Полтавской области зафиксировали 161 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровели от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - написал Синегубов.

По его словам, в Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45.

"Сейчас болеет 146 человек. Всего имеем 3 летальных случая, все в Кременчуге", - отметил Синегубов.

Также Синегубов сообщил, о ситуации в разрезе городов и районов: Кременчуг - 58, Полтава - 27, Кременчугский район - 22, Миргород - 12, Горишние Плавни - 11 (4 выздоровели), Зеньковский район - 8, Полтавский район - 4, Кобеляцкий район - 3, Лубны - 3, Лубенский район - 2, Оржицкий район - 2, Глобинский район - 2, Карловский район - 2, Машевка - 1 (человек выздоровел), Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреле зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.