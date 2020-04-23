В Одесской области - еще одна жертва COVID-19

Новости Украины:Всего в Одесской области зафиксировали 161 случай коронавирусной болезни.

В Одесской области зафиксирована еще одна смерть человека с COVID-19.

Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины" подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом. Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщение о еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы...", - написал Куцый.

По его словам, на сегодня, из лаборатории пришел второй отрицательный ПЦР-тест пациента из Овидиопольского района.

"Поэтому у нас уже 5 выздоровевших", - отметил Куцый.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.