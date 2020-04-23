COVID-19 в Одессе: Медработники получили бесплатный проезд в электротранспорте

Новости Украины:В Одессе медикам предоставили бесплатный проезд на электротранспорте.

Исполком Одесского горсовета принял 23 апреля решение о бесплатном проезде работников опорных медицинских учреждений города, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19 в городском пассажирском электротранспорте.

Об этом говорится в решении заседания горисполкома, впервые проведенного в формате видеоконференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Предоставить право бесплатного проезда городским пассажирским электротранспортом общего пользования работникам учреждений здравоохранения, согласно прилагаемому перечню медучреждений", - говорится в документе.

Проект этого решения, внесенный на обсуждение коллегиального органа самоуправления исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства Дмитрием Жеманом, поддержали все участники внеочередного заседания.

Стоит отметить, что председательствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов внес предложение о дополнении перечня медучреждений, работникам которых решено предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте.

"Поскольку Министерство здравоохранения решило привлечь к ПЦР-диагностике на СОVID-19 вирусологическую лабораторию Украинского государственного научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, который только за прошедшие сутки протестовал около двухсот одесситов, предлагаю предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте также специалистам этого учреждения Минздрава", - сказал Труханов.

Дополнение было единогласно поддержано членами горисполкома.

Как сообщалось, ПЦР-диагностику больных с подозрением на СОVID-19 осуществляют областная вирусологическая лаборатория Минздрава в Одессе и лаборатория противочумного института. По состоянию на 23 апреля в области выявлено 161 жителя, инфицированного коронавирусом, в течение апреля три пациента местных больниц умерли. Выздоровели пятеро больных CОVID-19.

По данным ЦОЗ, на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 - летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев.