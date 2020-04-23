Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

COVID-19 в Одессе: Медработники получили бесплатный проезд в электротранспорте

COVID-19 в Одессе: Медработники получили бесплатный проезд в электротранспорте
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Одессе медикам предоставили бесплатный проезд на электротранспорте.

Исполком Одесского горсовета принял 23 апреля решение о бесплатном проезде работников опорных медицинских учреждений города, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19 в городском пассажирском электротранспорте.

Об этом говорится в решении заседания горисполкома, впервые проведенного в формате видеоконференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Предоставить право бесплатного проезда городским пассажирским электротранспортом общего пользования работникам учреждений здравоохранения, согласно прилагаемому перечню медучреждений", - говорится в документе.

В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков

Проект этого решения, внесенный на обсуждение коллегиального органа самоуправления исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства Дмитрием Жеманом, поддержали все участники внеочередного заседания. 

Стоит отметить, что председательствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов внес предложение о дополнении перечня медучреждений, работникам которых решено предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте.

"Поскольку Министерство здравоохранения решило привлечь к ПЦР-диагностике на СОVID-19 вирусологическую лабораторию Украинского государственного научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова, который только за прошедшие сутки протестовал около двухсот одесситов, предлагаю предоставить право бесплатного проезда в горэлектротранспорте также специалистам этого учреждения Минздрава", - сказал Труханов.

В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек 

Дополнение было единогласно поддержано членами горисполкома.

Как сообщалось, ПЦР-диагностику больных с подозрением на СОVID-19 осуществляют областная вирусологическая лаборатория Минздрава в Одессе и лаборатория противочумного института. По состоянию на 23 апреля в области выявлено 161 жителя, инфицированного коронавирусом, в течение апреля три пациента местных больниц умерли. Выздоровели пятеро больных CОVID-19. 

По данным ЦОЗ, на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 - летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Карантин, Проезд, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медгруз: На следующей неделе &quot;Мрия&quot; выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Медгруз: "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Олег Винник необычно перепел хит &quot;Шлепки&quot; (Видео)
Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь