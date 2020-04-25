Запорожское общежитие "закрыли" из-за коронавируса

Новости Украины:В Запорожье в общежитие выявили вспышку коронавируса.

В Запорожье изолировали общежитие, в котором обнаружили 12 больных коронавирусом. Больных отправили на лечение, а контактных - на обсервацию.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Первой заболела женщина. Семейный врач поставил предварительный диагноз, больная была госпитализирована. Диагноз подтвердился. После чего, был проверен весь 5-й этаж, где жила больная, протестированы все жители и подтвердилось еще 11 случаев, но они бессимптомные. Сейчас общежитие закрыто на вход и выход. Будут проверены и остальные жители ", - сообщил председатель Олександреевской райадминистрации Валерий Мостовой.

Однако, по словам жителей общежития, женщина болела около 8 дней: у нее была повышенная температура, она задыхалась, но госпитализировали ее только тогда, когда ее состояние значительно ухудшилось.

Женщину, которая заболела первой, госпитализировали в областную инфекционную больницу, инфицированных людей - в 7-ю городскую больницу. Жителей, у которых не обнаружили коронавирус, но они контактировали с инфицированными, отправили на обсервацию в 8-ю больницу.

Возле общежития установлен пост полиции.

"Мы раздадим телефоны бесплатной доставки продуктов, воды, телефоны управляющей компании, администрации, чтобы люди, которые остаются в общежитии могли связаться, в случае, если будут возникать вопросы. Будем их максимально изолировать", - сообщил Мостовой.

В горсовете уверяют, что тесты на коронавирус будут сделаны всем без исключения жителям общежития, ведь в большинстве выявленных случаев у людей не было симптомов болезни. В общежитии проводится дезинфекция. Всего там проживают около 200 человек.