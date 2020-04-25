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Коронавирус в запорожском общежитии: число зараженных возросло

Коронавирус в запорожском общежитии: число зараженных возросло
23:54 Сб, 25 Апрель 2020 Телеграф УНН

Новости Украины:В Запорожье в общежитии у 13 человек выявили коронавирус.

В результате вспышки респираторной болезни COVID-19 в запорожском общежитии инфицированными оказались 13 человек. Ранее было известно лишь о 11 заболевших.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Владимир Буряк, передает УНН.

“Сегодня в общежитии в Александровском районе было выявлено 13 больных коронавирусом из более чем 200 жителей”, — написал он, когда ранее горсовет сообщала об 11 инфицированных.

Он рассказал, что первым заболел женщина, которую с симптомами госпитализировали в областную инфекционную больницу.

“После этого сразу же сделали ПЦР-тесты всем, кто живет с ней на одном этаже. Среди 36 человек обнаружили 12 больных, у которых не было никаких симптомов”, — сообщил городской голова.

Он сообщил, что инфицированных людей госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Добавив, что жители общежития, у которых не обнаружили болезнь, но если те контактировали с инфицированными, — переместили на обсервации в 8-й больницы.

“Сегодня на заседании специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение признать общежитие инфицированным объектом — он закрыт на карантин, установлен пост полиции. Проводится дезинфекция”, — добавил Буряк.

Он отметил, что тесты на выявление коронавируса будут сделаны “всем без исключения жителям общежития, ведь большинство больных не имели никаких симптомов болезни, но были ее переносчиками”.

Запорожское общежитие "закрыли" из-за коронавируса

Устанавливаются контактные лица, не проживающие в общежитии — в частности, родственники больных, работники, обслуживающие общежитие, и тому подобное.

“Эта ситуация — яркий пример того, что коронавирус может переноситься людьми без симптомов. Поэтому призываю всех запорожцев оставаться дома и свести к минимуму общение с другими людьми”, — резюмировал мэр Запорожья.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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Запорожье, Карантин, Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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