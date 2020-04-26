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На Херсонщине СБУ разоблачила хищение госсредств выделенных на борьбу с COVID-19

На Херсонщине СБУ разоблачила хищение госсредств выделенных на борьбу с COVID-19
03:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На Херсонщине СБУ разоблачила хищение средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

 На Херсонщине работники СБУ разоблачили хищения средств одного из медучреждений, выделенных из госбюджета Украины на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания. Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

“При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схеме составляют более 110 тыс. гривен”, — сообщили правоохранители.

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В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила уже более 200 человек в распространении фейков о COVID-19.

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СБУ, Херсонщина, Коронавирус, Covid-19.
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