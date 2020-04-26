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Кличко: В столице за сутки подтвердили 29 случаев COVID-19

Кличко: В столице за сутки подтвердили 29 случаев COVID-19
11:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В столице за сутки около 30 человек заразились коронавирусом.

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание COVID-19 у 29 человек, общее число зараженных коронавирусом в столице - 1 188.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. 

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за прошедшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в в столице уже 1 188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении. 

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Кличко отметил, что COVID-19 заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, две девочки - 4 и 12 лет и три мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

Мэр Киева сообщил, что семь пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить ослабления. И город постепенно будет возвращаться к привычной жизни. Но очень важными будут следующие две недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила!" - написал Кличко. 

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.

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Киев, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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