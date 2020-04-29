Коронавирус в Нетишине: мэр города обратился в полицию и СБУ из-за действий УПЦ МП

Новости Украины:Мэр Нетишина написал заявление на УПЦ МП из-за вспышки коронавируса в городе.

Мэр города Нетишин Хмельницкой области, где зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболели двое сотрудников Хмельницкой АЭС, написал заявления на УПЦ Московского патриархата в полицию и СБУ.

Об этом Александр Супрунюк сообщил в интервью изданию Є.

"Первые случаи были обнаружены в субботу и одна из женщин - сотрудница Хмельницкой АЭС. И проблемно то, что она имела доступ к местам общего пользования, где работает именно оперативный персонал. Уже отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование. Это 75 сотрудников атомной электростанции, 24 врача и 17 контактных лица. Эти образцы мы отправили вчера. А в воскресенье мы отправили образцы тех контактных, которые обнаружили в субботу", - рассказал Супрунюк.

Мэр сообщил, что в лаборатории подтвердили три случая коронавируса: у священника, диакона и врача, которые тесно контактировали после пасхальных обрядов. Также у трех членов семьи священника подтвердили COVID-19.

"К сожалению, жена священника, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, работает на Хмельницкой АЭС. Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам", - пояснил мэр города.

Супрунюк заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы об открытии уголовного производства о массовом заражении.

"Я уже подписал на СБУ и полицию заявление о совершении уголовного преступления. В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Довольно странное и неадекватное, мне кажется, поведение... Сейчас все контакты, которые есть, связанные с церковью Московского патриархата, кроме первого случая. Хотя эта женщина привезла болезнь из Шумского района, где она уже заболела и есть подозрение, что в Почаевской лавре", - пояснил мэр Нетишина.

Супрунюк заявил, что считает действия священников УПЦ МП неадекватными.

"Они подписывали документ, что обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного дела", - резюмировал мэр города.