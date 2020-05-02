Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

Коронавирус у домашних питомцев: харьковчанам советуют не выпускать домашних котов на улицу

Коронавирус у домашних питомцев: харьковчанам советуют не выпускать домашних котов на улицу
14:21 Сегодня Телеграф 057 Фото: pixabay

Новости Украины:Харьковчанам не рекомендуют во время карантина выпускать домашних кошек на улицу.

Во избежание заражения различными инфекциями в КП "Центр обращения с животными" советуют харьковчанам не выпускать домашних кошек и котов на улицу, рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ветеринары отметили, что в центр все чаще стали поступать звонки от горожан, которые хотят сдать своих котов в приют из-за страха заразиться коронавирусом от домашнего животного.

"По данным ВОЗ, лабораторного подтверждения передачи COVID-19 от кошки к человеку пока не выявлено. Поэтому ни в коем случае не стоит поддаваться панике и избавляться от домашних питомцев. Кошки болеют своим специфическим коронавирусом, не опасным для человека", - подчеркнули в центре.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая

Тем не менее, несмотря на отсутствие информации о возможности заражения коронавирусом от котов, ветеринары центра рекомендуют держать их дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Коты, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
День Святой Троицы: когда его празднуют в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь