Коронавирус у домашних питомцев: харьковчанам советуют не выпускать домашних котов на улицу

Новости Украины:Харьковчанам не рекомендуют во время карантина выпускать домашних кошек на улицу.

Во избежание заражения различными инфекциями в КП "Центр обращения с животными" советуют харьковчанам не выпускать домашних кошек и котов на улицу, рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ветеринары отметили, что в центр все чаще стали поступать звонки от горожан, которые хотят сдать своих котов в приют из-за страха заразиться коронавирусом от домашнего животного.

"По данным ВОЗ, лабораторного подтверждения передачи COVID-19 от кошки к человеку пока не выявлено. Поэтому ни в коем случае не стоит поддаваться панике и избавляться от домашних питомцев. Кошки болеют своим специфическим коронавирусом, не опасным для человека", - подчеркнули в центре.

Тем не менее, несмотря на отсутствие информации о возможности заражения коронавирусом от котов, ветеринары центра рекомендуют держать их дома.