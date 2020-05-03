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Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака

Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
04:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Черкасс заверяет, что ему угрожал заместитель Ермака Сергей Трофимов.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Об этом рассказал Бондаренко в интервью "Украинской правде".

"А в отношении господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он ".

Мэр утверждает, что ранее помогал команде президента по просьбе Трофимова.

"Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал".

Кроме того, Бондаренко также помогал Зеленскому во время второго тура выборов.

"Это же не написал почему господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает".

По словам Бондаренко, когда он получил сообщение от человека, который представился Трофимовым, то возле него рядом были несколько человек.

Мэр также рассказал, что после того как история с перепиской стала публичной, то "наши общие знакомые позвонили мне утром и сказали: "Там истерика в Офисе президента".

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Он также посоветовал лично спросить у Трофимова, знаком тот с мэром Черкасс. "Давайте я скажу так: у нас очень много общих знакомых, начиная от руководителей штаба на президентских выборах в Черкасской области и так далее. Я готов предоставить правоохранительным органам телефон – пусть разбираются", - подытожил Бондаренко.

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Черкассы, Карантин, Анатолий Бондаренко, Сергей Трофимов.
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