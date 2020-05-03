Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Поль Погба заинтересовал Интер
Поль Погба заинтересовал Интер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

Коронавирусные меры: Село на Ривненщине закрыли на карантин

Коронавирусные меры: Село на Ривненщине закрыли на карантин
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:На въезде в село установили контрольно-пропускной пункт, где круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

В селе Познань в Рокитновском районе, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации.

Отмечается, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда.

Коронавирус: на Сумщине в еще одном из районов обнаружили COVID-19

Также в пределах населенного пункта ограничено передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00.

Решение усилить карантинные меры, и установить блокпост приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в селе на COVID-19 заболели 6 человек.

В Киевской области пьяный россиянин "заминировал" село

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 502 новых случая.

На данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек. При этом 1547 пациентов выздоровели. 288 случая – летальные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Ровно, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
04 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Путь к дефолту: Экс-премьер Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Путь к дефолту: Гончарук об отсутствии сотрудничества с МВФ
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Ослабление карантина: в Иране откроют мечети в 132 округах
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь