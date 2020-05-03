Коронавирусные меры: Село на Ривненщине закрыли на карантин

Новости Украины:На въезде в село установили контрольно-пропускной пункт, где круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

В селе Познань в Рокитновском районе, где зафиксировали вспышку коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации.

Отмечается, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда.

Также в пределах населенного пункта ограничено передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00.

Решение усилить карантинные меры, и установить блокпост приняли на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в селе на COVID-19 заболели 6 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 502 новых случая.

На данный момент коронавирусной болезнью в Украине болеют 10 078 человек. При этом 1547 пациентов выздоровели. 288 случая – летальные.