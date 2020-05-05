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Садовый о помощи государства в борьбе с коронавирусом во Львове: Я понимаю, что казна пуста, денег там нет

Садовый о помощи государства в борьбе с коронавирусом во Львове: Я понимаю, что казна пуста, денег там нет
00:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Садовый заявил, что государство не помогло Львову бороться с коронавирусом.

Львовский городской голова Андрей Садовый призвал местную и центральную власти работать в координации, а не выяснять, кто прав, а кто не прав в условиях пандемии.

При этом он признал отсутствие помощи со стороны Киева, пишет hromadske.

Мэр объяснил, что правительство должно понимать, что города не получают автоматически ту информацию, которая есть у центральной власти, поэтому львиная доля конфликтов возникает из-за отсутствия качественной коммуникации - "когда государство не понимает специфики городов и пытается давить".

"Надо быть максимально корректными. Я понимаю, что казна пуста, денег там нет. Мы, кстати, ИВЛ не получили. Нам для города дали тысячу тех бумажных масок по 70 копеек, мы их получили, но мы не жалуемся. Есть львовский бизнес, он включился активно, есть возможности нашего бюджета", - сказал Садовый.

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Он предложил разбираться уже после окончания карантина - кто прав, а кто нет. Также мэр считает, что правительство услышало местную власть и города в ближайшее время получат больше полномочий.

В то же время Садовый считает, что в этом вопросе "еще нет идеальной ситуации" и то, что произошло в Черкассах, по мнению Садового, - "определенное непонимание со стороны государственных органов власти специфики города".

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"Потому что городской голова озвучивает мнение общества и за ним стоит громада. Поэтому я предлагал бы изменить дискуссии, которые были между государством и городами, и совместно находить точки, которые объединяют", - подчеркнул мэр Львова.

Как сообщалось ранее, Львов 3 мая отметил 764 годовщину основания, однако из-за карантина торжественные мероприятия были малолюдными, а городским скульптурам львов надели маски.

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Львов, Андрей Садовый, Коронавирус, Covid-19.
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