На Донетчине зафиксировали два новых очага коронавируса

Новости Украины:В Донецкой области выявили два новых очага COVID-19.

Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павла Кириленко.

По его словам, прибавилось пациентов в Мариуполе. На остальной территории области ситуация с заболеваемостью коронавирусом по состоянию на 8 мая осталась неизменной.

В Волновахском районе наличие COVID-19 подтверждено у 81-летнего пенсионера, из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения (г. Мариуполь).

В Святогорске коронавирусную болезнь обнаружили у 63-летней пенсионерки, которая в начале мая вернулась домой из России.

В Мариуполе - 4 новых случая: двое детей 8 и 5 лет, и две женщины - 22 и 52 лет. Одна из них - медработница. Все четверо - из круга контактных лиц ранее подтвержденных случаев.

Общая статистика по области выглядит следующим образом: 99 случаев всего, из них 3 летальных. 20 пациентов выздоровели, 76 продолжают лечение.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.