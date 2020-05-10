"Проверка" на COVID-19 стоила пенсионерам более 10 тыс гривен

Новости Украины:На крючок псевдомедиков попали пара ровенчан пожилого возраста.

На крючок псевдомедиков еще 6 мая попали пара ровенчан пожилого возраста. 8 мая они обнаружили отсутствие 10300 гривен и сообщили в полицию.

Об этом сообщает областная полиция.

86-летний хозяин квартиры сообщил, что около 18:00 в дом наведались две женщины в медицинских халатах, масках и шапочках. Сообщили, что они из поликлиники и пришли проверить пенсионеров на наличие симптомов коронавируса.

Предложили пройти на кухню, где якобы начали обследование: измеряли температуру, давление, слушали дыхания и осматривали горло. Пока одна "врач" осматривала, другая сначала записывала все данные, а затем стала рыскать в комнате.

Исчезновение средств пенсионер заметил только через два дня: четыре тысячи, которые лежали в тумбочке, и еще 6300 - в кошельке в шкафу.

По факту мошенничества следователи проводят досудебное расследование.

Как сообщалось, мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн.