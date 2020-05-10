Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 мая: День победы, Зеленский на Закарпатье и День рождения Европы
Итоги дня 9 мая: День победы, Зеленский на Закарпатье и День рождения Европы
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая
Семен ранопашец: приметы и обряды 10 мая

"Проверка" на COVID-19 стоила пенсионерам более 10 тыс гривен

"Проверка" на COVID-19 стоила пенсионерам более 10 тыс гривен
07:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:На крючок псевдомедиков попали пара ровенчан пожилого возраста.

На крючок псевдомедиков еще 6 мая попали пара ровенчан пожилого возраста. 8 мая они обнаружили отсутствие 10300 гривен и сообщили в полицию.

Об этом сообщает областная полиция.

86-летний хозяин квартиры сообщил, что около 18:00 в дом наведались две женщины в медицинских халатах, масках и шапочках. Сообщили, что они из поликлиники и пришли проверить пенсионеров на наличие симптомов коронавируса.

Менее, чем за час: в Ивано-Франковской области разыскали и задержали угонщика автомобиля

Предложили пройти на кухню, где якобы начали обследование: измеряли температуру, давление, слушали дыхания и осматривали горло. Пока одна "врач" осматривала, другая сначала записывала все данные, а затем стала рыскать в комнате.

Исчезновение средств пенсионер заметил только через два дня: четыре тысячи, которые лежали в тумбочке, и еще 6300 - в кошельке в шкафу.

По факту мошенничества следователи проводят досудебное расследование.

Штаб ООС: боевики 17 раз нарушали режим "тишины"

Как сообщалось, мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Полиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
02 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
03 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
04 19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
05 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео: США не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Помпео: США не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Пандемия COVID-19: количество жертв в мире превысило 280 тыс
Количество жертв COVID-19 в мире превысило 280 тыс
В мире за сутки коронавирусом заболели 89 тыс людей
В мире за сутки коронавирусом заболели 89 тыс людей
Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь