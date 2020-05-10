Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Тепло и солнечно: Чем порадует погода сегодня, 10 мая
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
Google посвятил дудл Дню матери
Google посвятил дудл Дню матери

COVID-19: за минувшие сутки во Львовской области два летальных случая

COVID-19: за минувшие сутки во Львовской области два летальных случая
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса во Львовской области зафиксировали еще 2 летальных случая среди заболевших.

Два летальных случая в результате коронавируса зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

Таким образом число летальных случаев от коронавируса в области достигло 20.

По данным горсовета, в госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 68-летний житель Яворовского района.

Карта коронавируса в Украине и мире 10 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

У него также диагностировали пневмонию.

Также 9 мая в областной инфекционной больнице скончался 75-летний житель Стрыйского района. Кроме коронавирусной инфекции и двухсторонней пневмонии у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечная недостаточность и сахарный диабет.

За 9 мая в области провели 236 ПЦР-тестов из которых 54 оказались позитивными. Общее число заболевших коронавирусом в области достигло 753 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Львов, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спикер парламента Грузии прокомментировал назначение Саакашвили в Украине
02 Эксперт объяснил, почему в Украине не отменяют карантин
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Посол Украины в Австрии: Европу освобождали не только россияне
05 Баня на 20-м этаже: в столице произошел пожар в жилом доме (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео: США не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Помпео: США не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Пандемия COVID-19: количество жертв в мире превысило 280 тыс
Количество жертв COVID-19 в мире превысило 280 тыс
В мире за сутки коронавирусом заболели 89 тыс людей
В мире за сутки коронавирусом заболели 89 тыс людей
Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
Поздравления с Днем матери 2020 в прозе и картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь