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Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян

Кличко: COVID-19 обнаружили уже у 1805 киевлян
11:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В столице за сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания COVID-19.

В Киеве за сутки зафиксировали 34 новых случая заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 1805 киевлян.

Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавируса, увеличилось за прошлые сутки еще на 34 человека. Среди них - два медика. Умерли за прошлые сутки трое больных", - написал он.

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За сутки заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов.

"Выздоровели за прошлые сутки четверо жителей Киева. Всего в столице выздоровело от коронавируса 138 человек", - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, на сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 37 случаев - летальные.

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"Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости - в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!"- добавил мэр столицы.

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Киев, Украина, Коронавирус, Covid-19.
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