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Понедельник, 11.05.2020
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В ВСУ коронавирусом болеет 41 человек

В ВСУ коронавирусом болеет 41 человек
10:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины за сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 в Вооруженных силах Украины не зарегистрировано, сообщает командование Медсил.

"По состоянию на 07:00 11 мая в Вооруженных силах Украины болеет 41 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 54 человека и 2 летальных случая", - сообщается на странице командования Медсил в соцсети Фейсбук в понедельник.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.

На Донбассе ранены четверо украинских военных

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 416 новых случаев заболевания Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 228 выздоровели, 11 952 активных случаев болезни.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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