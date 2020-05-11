Коронавирус: во Львовской области за сутки умерло два человека

Новости Украины:Во Львовской области за сутки зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

Во Львовской области умер двадцать второй пациент, 61-летний мужчина, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее сегодня зафиксировали смерть мужчины 1935 года рождения от коронавируса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации горсовета, умер житель Львова. Мужчина 24 апреля поступил в городскую больницу скорой медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения. 30 апреля у пациента были признаки ОРЗ.

Пациент в больницу попал в тяжелом состоянии, имел кроме инсульта, сопутствующую сердечную патологию. У пациента поднялась температура, ему провели рентген легких, обнаружили двустороннюю пневмонию, экспресс-тест был отрицательный, однако, забрали материалы для ПЦР-анализа.

Подтвержден коронавирус 8 мая. Мужчина умер 9 мая, патологоанатомы результаты подали сегодня (11 мая - ред.), - сообщили в городском совете..