Кириленко: На оккупированной территории имеются далеко не единичные случаи заболеваний COVID-19

Новости Украины:Кириленко считает, что в случае открытия КПВВ ситуация с COVID-19 может быть непредсказуемой.

13 мая ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда в Донецкой области оставалась спокойной и контролируемой.

Об этом на пресс-брифинге в Краматорске сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Кириленко напомнил, что "красный" режим в области продолжается. То есть въехать сюда может лишь лицо, имеющее регистрацию на территории, подконтрольной украинской власти, а также работники, ответственные за жизнеобеспечение региона.

Временный запрет на пересечение линии разграничения остается в силе.

"На оккупированной территории имеются далеко не единичные случаи, по нашей информации, заболеваний COVID-19. Впрочем, оккупационные власти такие факты банально скрывают. И в случае открытия КПВВ, на подконтрольной украинской власти территории ситуация может быть непредсказуемой", - пояснил Кириленко.

В то же время он добавил, что пропуск через КПВВ может быть разрешен по веским гуманитарным причинам. Такие решения принимаются непосредственно командованием ООС в особом порядке.

Как сообщалось, на Донбассе прекращено свободное передвижение граждан и транспортных средств через КПВВ в связи с противоэпидемическими мерами, а также введены ограничения на въезд и выезд в зону ООС.

По состоянию на 13 мая COVID-19 заболели 102 жителя Донецкой области. Трое пациентов скончались, 31 – выздоровел.